В Украину запретили въезд российскому певцу Сюткину, который называл аннексию Крыма «блестящей операцией Путина»

Служба безопасности Украины запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткин. Об этом 31 января сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

Как уточнили в СБУ, въезд певцу запрещен за его высказывания о «целесообразности» аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ.

СБУ заборонила в’їзд російському співаку Валерію Сюткіну через його висловлювання щодо «доцільності» анексії Криму в… Posted by Служба безпеки України on Reede, 31. jaanuar 2020

Валерий Сюткин — советский и российский певец и музыкант, композитор, автор текстов песен для рок-н-ролл группы «Браво». В 2014 году Сюткин назвал аннексию Крыма блестящей операцией президента РФ Владимира Путина и восстановлением исторической справедливости.

«Исторически, если сказать о Крыме, там ошибка была раньше, когда Никита Сергеевич его с легкой руки присвоил. Как проведена операция Владимиром Владимировичем? Блестяще. Без крови, красиво и историческая справедливость может быть восторжествовала», – заявил тогда Сюткин.

Ранее СБУ сообщала, что с 2014 года запретила въезд в Украину 675 гражданам России и не пустила в страну более пяти тысячи россиян.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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