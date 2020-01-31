Помпео заверил Украину в «непоколебимой» поддержке

КИЕВ – Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Киев заверил, что Вашингтон поддерживает Украину, в то время как две страны стремятся сгладить отношения на фоне разбирательства по импичменту в отношении президента Дональда Трампа.

«Помпео заверил Украину в том, что Соединенные Штаты полностью поддерживают ее в плане прекращения российской агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в полном объеме», – заявила украинская сторона после встречи Помпео с министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

Украина полагается на дипломатическую поддержку и военную помощь Вашингтона. Киев хочет закупить противотанковые ракеты Javelin и другую технику, в то время как на востоке страны продолжается борьба с пророссийскими сепаратистами, уже унесшая более 13 000 жизней.

«США непоколебимо поддерживают Украину, и я хочу подчеркнуть это, встречаясь с лидерами украинского правительства, чтобы обсудить способы развития нашего стратегического партнерства и укрепления позиции Украины в качестве свободного и демократического государства», – написал Помпео в «Твиттере» по прибытии.

Позднее на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским Пормпео подчеркнул: «Я прибыл сюда с ясным посланием: США рассматривают борьбу Украины за свободу, демократию и процветание как мужественную борьбу. Наша поддержка этой борьбе будет непоколебима».

МИД Украины со своей стороны сообщил, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и Помпео провели в Киеве «очень конструктивную встречу», была подтверждена настроенность сторон на углубление стратегического партнерства.

Об этом сообщила в Твиттере 31 января пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Екатерина Зеленко.

«Очень конструктивная встреча министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с Государственным секретарем США Майком Помпео в Киеве», – написала Зеленко.

Она перечислила темы, которые были затронуты во время переговоров: дальнейшее углубление стратегического партнерства США и Украины, продвижение военно-экономического сотрудничества и усиление двухпартийной поддержки США в Украине.

По итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео отметил, что «украинцы должны знать, что Украина – это важная страна».

«Мы с президентом смогли обговорить отношения между Украиной и Россией, Соединенные Штаты защищают суверенитет Украины, ее территориальную целостность, мы продолжаем поддерживать Украину в желании присоединиться к НАТО и к Евросоюзу. Мы возобновили работу комиссии США – Украина по вопросам стратегического партнерства, выдали Крымскую декларацию, где четко сказано, что Крым – это часть Украины. США никогда не признают российскую аннексию Крыма», – отметил Майк Помпео на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую транслировала 31 января Украинская служба «Радио Свобода».

Он также отметил, что финансовая поддержка Украины для обеспечения сектора безопасности будет продолжаться.

«Мы будем искать дипломатические решения и также решения обеспечения безопасности Украины. Мы никогда не поддержим ничего кроме того, чтобы был украинский контроль над суверенной территорией. Мы будем продолжать проводить дипломатические решения для вопросов в отношении России», – сказал Госсекретарь США.

Новый шаг в отношениях Украины и США

По итогам переговоров с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео президент Владимир Зеленский Системная подчеркнул, что «поддержка Украины имеет широкий двухпартийный консенсус в Конгрессе США».

«Об этом свидетельствует, в частности, объем программ помощи на 2020 год, который составляет почти семьсот миллионов долларов», – сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что помощь США в сфере безопасности в размере 365 миллионов долларов ощутимо усилит обороноспособность Украины. «Мы ценим вашу поддержку в реформировании Вооруженных сил Украины, поставках оружия и техники, проведении военных учений для украинских подразделений», – подчеркнул президент Украины.

Владимир Зеленский сказал, что Украина готова рассматривать возможности закупки вооружения для усиления Военно-Морских сил и противовоздушной обороны.

«Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности», – заявил украинский президент на совместной пресс-конференции с Майком Помпео.

Глава государства отметил, что «у нас очень хорошие отношения между нашими странами, вопрос не только в словах».

«Мне кажется, что у нас новый шаг в наших отношениях, новые ощущения, мы много встречаемся», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что Госсекретарь США Помпео с 29 января по 4 февраля 2020 года посещает Великобританию, Украину, Беларусь Казахстан и Узбекистан. «В Минске, 1 февраля, Государственный секретарь встретится с президентом Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем, чтобы подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси и подтвердить наше желание нормализовать наши двусторонние отношения», – подчеркивается в сообщении на сайте Государственного департамента США.

В информационном листе на странице посольства США в Украине отмечается, что Соединенные Штаты поддерживают Украину в ее противостоянии российской агрессии и дезинформации, и ее реформаторских усилиях по искоренению коррупции.

«С 2014 года США предоставили Украине в целом более 3,3 миллиарда долларов помощи, включая помощь по безопасности и в других отраслях, а также три суверенные гарантии по одному миллиарду долларов», – отмечается в сообщении.

Госсекретарь также встретится с митрополитом Епифанием, предстоятелем Православной церкви Украины, лидерами общественного мнения и представителями бизнеса, а также примет участие в церемонии возложения венков в память украинцев, ставших жертвами конфликта на Донбассе, защищая свою родину от российской агрессии.

В заявлении Госдепартамента подчеркивается, что США и Украина разделяют стремление к демократическим ценностям, суверенитету и процветанию. Начиная с 25 декабря 1991 года, когда США признали независимость Украины, Вашингтон всегда «поддерживал устремление украинского народа к построению независимой, демократической, процветающей… Украины, объединенной вокруг основных евро-атлантических ценностей, находящейся в безопасности в пределах международно признанных границ и устойчивой к российской агрессии», говорится в заявлении.

В Госдепартаменте напомнили о совместной работе, ведущейся в Вашингтоне и Киеве для борьбы с российским влиянием. США поддерживают Украину в противостоянии российской агрессии и дезинформационным кампаниям, помогая стране в борьбе с коррупцией. Начиная с 2014 года, США оказали Украине помощь в общей сложности в объеме свыше 3,3 млрд долларов – как в области безопасности, так и в других сферах. Кроме того, Соединенные Штаты трижды предоставили за это время три кредита под гарантию государства на 1 млрд долларов каждый.

США по-прежнему считают Крым часть Украины, и российские попытки аннексировать полуостров никогда не будут признаны законными. Администрация Трампа предприняла беспрецедентные меры для привлечения России к ответственности за ее действия в Украине. Начиная с января 2017 года власти США ввели санкции в отношении 168 людей и компаний в связи с крымской аннексией.

Накануне первой годовщины с момента объявления автокефалии Православной церкви Украины США поблагодарили митрополита Епифания за обеспечение открытости церкви для всех православных верующих, говорится в заявлении Госдепартамента.

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