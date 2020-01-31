Эксплуатацию ракет «Стилет» решили продлить

НПО Машиностроения получило от Минобороны задачу по продлению сроков эксплуатации межконтинентальной баллистической ракеты УР-100НУТТХ/РС-18Б «Стилет», рассказал гендиректор предприятия Александр Леонов.

По неофициальной информации, «Стилет» используется как первый носитель гиперзвуковых головных блоков «Авангард», но официально эта информация никогда не подтверждалась из-за секретности проекта.

«Мы над этим [продлением сроков] продолжаем работать, такие задачи поставлены перед нами Министерство обороны. И в 2020 году будут продолжены над этим работы, насколько это возможно и насколько это будет нужно», – передает РИА «Новости» слова Леонова.

Он рассказал также, что реутовское «НПО машиностроения» уже начало утилизацию космического стартового комплекса «Восход» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

«В настоящее время ведутся работы по ликвидации ракетно-космического комплекса «Восход» на полигоне Капустин Яр», – передает ТАСС слова Леонова.

По его словам, контракты на утилизацию в общих объемах работ НПО машиностроения занимают небольшое место, однако компания считает эти работы важными и проводит их на различных объектах Минобороны и Роскосмоса с 2002 года.

«За это время было выполнено более 30 государственных контрактов, в соответствии с которыми проводились работы на объектах министерства обороны в Оренбургской, Саратовской и Челябинской областях, полигоне Капустин Яр, космодромах Плесецк и Байконур», – сказал он.

Напомним, ранее ракетное соединение в Оренбуржье успешно провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-18 «Стилет» в район полигона на Камчатке для подтверждения ее летно-технических характеристик.

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