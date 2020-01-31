Посол в Лондоне рассказал о планах РФ заключить новое торговое соглашение с Британией

Россия хотела бы получить новое торговое соглашение с Великобританией после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, сообщил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

«Мы хотели бы получить новое всеобъемлющее торговое соглашение, но до этого, наверное, очень далеко», – сообщил Келин, передает РИА «Новости».

По его словам, РФ и Великобритании необходимо заключить соглашения в сфере авиации, транспорта, торговли расщепляющимся материалами и так далее. «У нас в принципе уже проведена инвентаризация того, что мы могли бы сделать с Великобританией, но при этом на стороне Великобритании пока полное молчание, потому что она пока занимается более срочными для неё делами», – отметил Келин.

При этом посол не исключил возможности заключения договора о зоне свободной торговли с Великобританией, если этого захочет британская сторона.

«Мы будем работать и всегда будем готовы заключить необходимые нам соглашения, но, наверное, это будет сейчас не первоочередная вещь, она отойдёт на некоторый второй план. Хотя наши экономисты и некоторые бизнесмены довольно смело высказываются в том плане, что давайте перейдем к зоне свободной торговли, что, в принципе, не гипотеза, а вполне возможная вещь, но для этого должна быть со стороны Лондона проявлена очень смелая, новая позиция», – сказал он.

Кроме того, посол рассказал о последствиях выхода Британии из ЕС. «В первый год все будет достаточно просто, потому что набор обязательств, который имеет Лондон перед Евросоюзом, не меняется. Затем последует определенный экономический подъем, который сменится, скорее всего, и в этом сходятся многие экономисты и политологи, либо застоем, либо даже некоторым падением экономики», – отметил Келин.

По его словам, сторонники одной из позиций, считают, что в Великобритании быстро наступит процветание, другие – что страна покатится вниз. «Кто из них прав – покажет только будущее», – сказал Келин.

Посол напомнил, что с 1 февраля начинается переходный период, в течение которого продолжат действовать все существующие соглашения. «Считается, что Великобритания через Евросоюз участвует в порядка 750 соглашениях. Сами англичане говорят, что изменить предстоит не более 100-150. Как они сумеют это сделать – сложно сказать, поскольку отведённый на это период — довольно короткий, он начинается где-то с середины февраля-марта, когда будет утверждён мандат Еврокомиссии на переговоры для Мишеля Барнье, который будет вести эти переговоры от имени Евросоюза, и продлится примерно до октября, поскольку необходим зазор до конца года, когда все эти соглашения им предстоит ратифицировать», – отметил он.

«Никто не верит, что за год удастся заключить весь объем соглашений, в Брюсселе говорят уже о продолжении этого дела на второй год, но Джонсон непреклонен и считает, что в течение года все будет закончено», – добавил он.

Келин напомнил, то торговля с Евросоюзом составляет почти 50% внешней торговли Великобритании и без крупнейшего взноса Великобритании в экономику Евросоюзу будет сложнее. При этом Лондону предстоит поиск новых партнеров, сказал Келин.

В четверг Совет Евросоюза одобрил договор об условиях Brexit, он завершил процесс согласований документа со стороны ЕС. Великобритания в 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) покинет ЕС. Затем до декабря продлится переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.





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