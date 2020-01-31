«Амур» одолел ЦСКА в Хабаровске

Матчем в Хабаровске между местным "Амуром" и московским ЦСКА стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда обыграли лидера турнира со счетом 4:3 и приблизились к зоне плей-офф.
В составе победителей шайбами отметились Гинек Зогорна, Михал Йордан, Томаш Зогорна и Александр Кузнецов. У армейцев отличились Максим Шалунов, Антон Слепышев и Андрей Светлаков.
Хабаровский клуб набрал 50 очков и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА по-прежнему лидирует на Западе с 82 баллами.
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