«Амур» одолел ЦСКА в Хабаровске

Матчем в Хабаровске между местным "Амуром" и московским ЦСКА стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда обыграли лидера турнира со счетом 4:3 и приблизились к зоне плей-офф.

В составе победителей шайбами отметились Гинек Зогорна, Михал Йордан, Томаш Зогорна и Александр Кузнецов. У армейцев отличились Максим Шалунов, Антон Слепышев и Андрей Светлаков.

Хабаровский клуб набрал 50 очков и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА по-прежнему лидирует на Западе с 82 баллами.

Источник: Вести

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