Десятки саркофагов и амулеты из чистого золота: новая находка в Египте

Министерство древностей Египта объявило о волнующей находке. Речь идёт о 16 хорошо сохранившихся гробницах, сообщает агентство AFP.

Открытие сделано в некрополе Туна Эль-Гебель в 300 километрах от Каира. Этот археологический памятник славится множеством усыпальниц и катакомб, а также тысячами мумифицированных ибисов и павианов.

Новые артефакты датируются отрезком времени с 664 по 399 год до нашей эры. Погребения делались в правление трёх династий.

Археологи обнаружили 20 каменных саркофагов и пять деревянных саркофагов. Первые сделаны из известняка, на некоторых из них выбиты иероглифы. Крышки каменных саркофагов выполнены в виде мумий.

Крышки саркофагов изображают усопших.

Фото EPA.

Также были обнаружены расписанные красками известняковые сосуды, в которые помещались внутренние органы мумифицированных людей.

Археологи также извлекли около 10 тысяч статуэток ушебти, окрашенных в синий и зелёный цвета. Эти скульптуры помещались в могилу, чтобы служить покойному в загробном мире.

Кроме того, было найдено 700 амулетов в виде скарабея, и некоторые из них — из чистого золота. Наконец, ещё один амулет изображает более экзотическое существо: крылатую кобру.

Археологи обнаружили тысячи статуэток ушебти.

Фото Global Look Press.

Историки считают, что гробницы принадлежали высокопоставленным лицам, в том числе первосвященникам бога Тота, сообщает агентство Associated Press.

Эпоха, в которую сделаны погребения, в истории Египта известна как Поздний период. Она связана с персидскими и эфиопскими завоеваниями и тяжёлой борьбой египтян за независимость страны. Приметой времени стало также широкое распространение железа, прежде бывшего редкостью.

К слову, ранее «Вести.Наука» писали об обнаружении в Египте 30 великолепно сохранившихся саркофагов.

Текст:

Вести.Наука

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Проект, который в Mercedes-Benz реализовывали вместе с Renault-Nissan, будет закрыт: первый в истории пикап от «Мерседес» не доживет даже до планового рестайлинга. Внезапно оказалось, что покупатели таки предпочитают Nissan Navara, считая, что немецкий грузовик не оправдывает своей цены. В Mercedes-Benz после анализа успехов своей глобальной линейки пришли к выводу, что пикап X-класса не оправдал ожиданий […]