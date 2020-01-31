Десятки саркофагов и амулеты из чистого золота: новая находка в Египте

Министерство древностей Египта объявило о волнующей находке. Речь идёт о 16 хорошо сохранившихся гробницах, сообщает агентство AFP.
Открытие сделано в некрополе Туна Эль-Гебель в 300 километрах от Каира. Этот археологический памятник славится множеством усыпальниц и катакомб, а также тысячами мумифицированных ибисов и павианов.
Новые артефакты датируются отрезком времени с 664 по 399 год до нашей эры. Погребения делались в правление трёх династий.
Археологи обнаружили 20 каменных саркофагов и пять деревянных саркофагов. Первые сделаны из известняка, на некоторых из них выбиты иероглифы. Крышки каменных саркофагов выполнены в виде мумий.
Крышки саркофагов изображают усопших.
Фото EPA.
Также были обнаружены расписанные красками известняковые сосуды, в которые помещались внутренние органы мумифицированных людей.
Археологи также извлекли около 10 тысяч статуэток ушебти, окрашенных в синий и зелёный цвета. Эти скульптуры помещались в могилу, чтобы служить покойному в загробном мире.
Кроме того, было найдено 700 амулетов в виде скарабея, и некоторые из них — из чистого золота. Наконец, ещё один амулет изображает более экзотическое существо: крылатую кобру.
Археологи обнаружили тысячи статуэток ушебти.
Фото Global Look Press.
Историки считают, что гробницы принадлежали высокопоставленным лицам, в том числе первосвященникам бога Тота, сообщает агентство Associated Press.
Эпоха, в которую сделаны погребения, в истории Египта известна как Поздний период. Она связана с персидскими и эфиопскими завоеваниями и тяжёлой борьбой египтян за независимость страны. Приметой времени стало также широкое распространение железа, прежде бывшего редкостью.
К слову, ранее «Вести.Наука» писали об обнаружении в Египте 30 великолепно сохранившихся саркофагов.
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Вести.Наука
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