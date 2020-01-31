Спирс показала свою тренировку

Спирс показала свою тренировку

31.01.2020, 14:06, Новости дня

Американская певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram ролик, в котором показала свою тренировку. В ролике певица занимается на фоне елки.

«Когда еще моя елка стояла… Ох, как мне ее не хватать! Надеюсь, у вас, ребята, замечательный день… Благослови вас Бог!» – написала она.

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When my tree was still up…. lol … oh how I miss it !!!! Hope you guys are having a wonderful day … God bless!!

Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 30 Янв 2020 в 2:12 PST

Бритни Спирс сконцентрировалась на здоровье после того как весной 2019 года прошла курс реабилитации у психиатра. Она тяжело переживает болезнь своего отца Джейми, которому сделали две операции после разрыва толстой кишки. Чтобы заботиться об отце, Спирс приостановила концертную деятельность.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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