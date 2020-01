Спирс показала свою тренировку

Американская певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram ролик, в котором показала свою тренировку. В ролике певица занимается на фоне елки.

«Когда еще моя елка стояла… Ох, как мне ее не хватать! Надеюсь, у вас, ребята, замечательный день… Благослови вас Бог!» – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

When my tree was still up…. lol … oh how I miss it !!!! Hope you guys are having a wonderful day … God bless!!

Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 30 Янв 2020 в 2:12 PST

Бритни Спирс сконцентрировалась на здоровье после того как весной 2019 года прошла курс реабилитации у психиатра. Она тяжело переживает болезнь своего отца Джейми, которому сделали две операции после разрыва толстой кишки. Чтобы заботиться об отце, Спирс приостановила концертную деятельность.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Проект, который в Mercedes-Benz реализовывали вместе с Renault-Nissan, будет закрыт: первый в истории пикап от «Мерседес» не доживет даже до планового рестайлинга. Внезапно оказалось, что покупатели таки предпочитают Nissan Navara, считая, что немецкий грузовик не оправдывает своей цены. В Mercedes-Benz после анализа успехов своей глобальной линейки пришли к выводу, что пикап X-класса не оправдал ожиданий […]