Третьяков упустил лидерство в общем зачете Кубка мира по скелетону

В швейцарском Санкт-Морице на седьмом этапе Кубка мира по скелетону завершились соревнования у мужчин. По итогам двух попыток победу одержал латвийский спортсмен Мартинс Дукурс, показавший время 2 минуты 15,89 секунды.
Второе место занял представитель Германии Феликс Кайзингер (+0,31 секунды). Тройку лучших замкнул его соотечественник Аксель Юнг, отставший от лидера на 0,34 секунды.
Россиянин Александр Третьяков финишировал лишь шестым (0,42) и уступил лидерство в общем зачете Кубка мира Дукурсу. Третьим идет южнокореец Юн Сун Бин.
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