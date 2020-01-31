Задержана медсестра, отравившая новорожденных морфином

В Германии задержали медсестру, подозреваемую в покушении на убийство пяти младенцев. Как передает Associated Press, медработница дала морфин новорожденным в возрасте от одного дня до месяца.

Инцидент произошел в клинике города Улма. Работницу учреждения заподозрили после того, как в конце декабря сразу у нескольких недоношенных детей возникли серьезные проблемы с дыханием, угрожавшие их жизни. К счастью, младенцев удалось спасти.

Сначала медики решили, что новорожденные заразились инфекционным заболеванием. Затем анализы показали наличие морфина в моче у детей. Об этом врачи уведомили полицию.

Расследование показало, что медсестра дала младенцам сильное обезболивающее 20 декабря, во время ночной смены. При обыске среди имущества медсестры был обнаружен шприц с грудным молоком, в которое был подмешан морфин. Сама медработница отрицает свою вину.

30 января правоохранители арестовали жителя Подмосковья, отравившего своего новорожденного сына снотворным. Мужчина подсыпал сильнодействующий препарат в детское питание, чтобы сын не плакал по ночам.

Источник: Вести

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