Задержана медсестра, отравившая новорожденных морфином

В Германии задержали медсестру, подозреваемую в покушении на убийство пяти младенцев. Как передает Associated Press, медработница дала морфин новорожденным в возрасте от одного дня до месяца.
Инцидент произошел в клинике города Улма. Работницу учреждения заподозрили после того, как в конце декабря сразу у нескольких недоношенных детей возникли серьезные проблемы с дыханием, угрожавшие их жизни. К счастью, младенцев удалось спасти.
Сначала медики решили, что новорожденные заразились инфекционным заболеванием. Затем анализы показали наличие морфина в моче у детей. Об этом врачи уведомили полицию.
Расследование показало, что медсестра дала младенцам сильное обезболивающее 20 декабря, во время ночной смены. При обыске среди имущества медсестры был обнаружен шприц с грудным молоком, в которое был подмешан морфин. Сама медработница отрицает свою вину.
30 января правоохранители арестовали жителя Подмосковья, отравившего своего новорожденного сына снотворным. Мужчина подсыпал сильнодействующий препарат в детское питание, чтобы сын не плакал по ночам.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Шведскую экоактивистку Грету Тунберг во второй раз выдвинули на Нобелевскую премию мира, инициатива поступила от двух шведских парламентариев, информирует агентство ТТ. «Юная климатическая активистка Грета Тунберг и глобальное экологическое движение Fridays for Future номинированы сегодня на Нобелевскую премию мира 2020 года двумя шведскими законодателями», – говорится в сообщении, передает «Рен ТВ». Тунберг вдвинули на премию […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Школьник проломил учительнице голову молотком в Екатеринбурге / 25 декабря
- Жители Затоки Одесской области на митинге под Одесской ОГА потребовали отменить решение о застройке пляжной зоны / 23 декабря
- Эксперт: В Египте призывают ввести войска в Ливию и показать Турции «кузькину мать» / 17 января
- Гендиректора «Объединенной транспортной компании» арестовали за мошенничество / 24 января
- Путин о возможности передачи контроля над границей Украине: Сребреница будет, вот и все / 10 декабря
- Украина по внешним займам в 2020 году должна будет выплатить около $6 млрд – Рожкова / 26 декабря
- Motorola расширит выпуск флагманских смартфонов / 5 декабря
- В Совфеде поставили диагноз претензиям Киева на «пару областей» России / 2 декабря