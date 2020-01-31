Бывшего главного архитектора Киева заподозрили в нанесении серьезных убытков

Бывший главный архитектор Киева и гендиректор компании-застройщика подозревается в нанесении убытков на сумму около 375 тыс. долларов сообщило национальное антикоррупционное бюро Украины.
«Сообщили о подозрении бывшему главному архитектору города Киева и генеральному директору компании-застройщика в нанесении более 9,3 млн гривен (около 375 тыс. долларов) убытков территориальной общине столицы. Действия подозреваемых квалифицированы по ст. 364 Уголовного кодекса Украины («злоупотребление властью или служебным положением»)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данной статье подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы. Имя архитектора не называется.
Следствие установило, что в 2002 году Киевский городской совет передал земельные участки в центре столицы в аренду предприятию, которое должно было построить жилой дом и бассейн для средней школы. Однако в 2008 году стройка прекратилась из-за отсутствия средств.
«В июле 2013 года директор департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации (бывший главный архитектор), действуя в сговоре и в интересах директора компании-застройщика, выдал градостроительные условия и ограничения застройки. Вместо строительства бассейна для средней школы №130 они предусматривали строительство на территории школы многоуровневого паркинга», – добавили в ведомстве.
В дальнейшем, без ведома школы и Голосеевского районного совета, компания-застройщик построила на месте бассейна парковку и получила выгоду от продажи незаконно построенных паркомест.
Досудебное расследование НАБУ начало в августе прошлого года. Основанием для начала расследования стало коллективное обращение родительского комитета школы.
Ранее главу Антикоррупционного бюро Украины признали коррупционером.
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