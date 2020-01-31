Похмелкин увидел в проекте КоАП новые поводы для коррупции на дорогах

Похмелкин увидел в проекте КоАП новые поводы для коррупции на дорогах

31.01.2020, 14:05, Новости дня

Ужесточение штрафов для водителей не поможет уменьшить количество нарушителей на дорогах, а только спровоцирует ряд других проблем и ухудшит ситуацию в целом, сообщил газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов РФ Виктор Похмелкин.

В Министерстве юстиции предложили ужесточить наказания для дорожных правонарушителей. В числе мер предлагается, например, поднять штраф за превышение скорости на более чем 20 км/ч в 6 раз.

«На мой взгляд, не стоит ужесточать штрафы. Проблема не в суровости наказания, а в его неотвратимости – нужно именно это обеспечивать. Кстати, внедрение фото- и видеофиксации этой цели достигают. А Минюст фактически предлагает расширить полномочия сотрудников Госавтоинспекции, вернуть их на дороги и усилить коррупцию в этих органах», – говорит Похмелкин.

Кроме того, в проекте КоАП также предлагается ввести понятие накопления — когда водителей будут лишать прав за 3 и более одинаковых грубых нарушения. Однако предложения по накопительным наказаниям не будут распространяться на тех, чьи нарушения зафиксированы камерами, а это подавляющее большинство сегодняшних правонарушителей на дорогах.

«Я считаю, что менять штрафы вообще никак не нужно. Стоит обеспечить неотвратимость наказания и профилактику правонарушений, устранение причин и условий, способствующих совершению административных нарушений, вот чем нужно заниматься. А сейчас этому уделяют крайне мало внимания», – объясняет Похмелкин.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что предложенный Минюстом КоАП не может быть принят Госдумой. Он объяснил, что такое предложение усиливает репрессивные механизмы и не соотносится с целями, обозначенными в послании президента страны Федеральному собранию.



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