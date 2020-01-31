Алиса Казьмина призвала Андрея Аршавина отказаться от родительских прав над дочерью

Алиса Казьмина обратилась к Андрею Аршавину с призывом отказаться от родительских прав над дочерью. Ранее бывшая возлюбленная футболиста пожаловалась, что тот выгоняет их с общей наследницей из дома.

Официальный развод Казьминой и спортсмена имел место еще год назад, однако раздела имущества между супругами практически не было. Все по той причине, что Аршавин его переписал на мать, а сейчас родительница стала предъявлять претензии на дом, где продолжительное время бывшая жена футболиста жила с дочерью Есенией. Алиса Казьмина полагает, что никак повлиять на ситуацию не может, и они с наследницей вскоре окажутся на улице. При этом бывшего мужа она просит отказаться от родительских прав. Особенно с учетом того, что он даже не пытается наладить общение с дочкой.

Казьмина указала, что теперь у ее наследницы нет ни отца, ни бабушки по его линии. С Есеней Аршавин не виделся уже порядка года. Бывшая жена футболиста полагает, что он “болезненно жадный до денег”, и никто кроме него же самого спортсмену не нужен.

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