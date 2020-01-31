Ксения Собчак показала себя во время утренних косметических процедур

Российская телеведущая Ксения Собчак продемонстрировала своим поклонникам, как она выглядит по утрам. Она опубликовала на своей странице в Instagram-аккаунте в разделе Stories несколько роликов, сделанных во время косметических процедур.
Ксения Собчак известна публике эпатажным поведением, заставляющим поклонников обсуждать все ее поступки. Так и в этот раз она решила сфотографироваться утром, пока визажист работал над ее внешностью. Во время съемки ей на лицо уже нанесли белую маску, которую Ксения Собчак сравнила с порошком.
Несмотря на то, что утро телеведущей приходится начинать с изнурительных процедур, она нисколько не расстраивается по этому поводу. Кроме того, ее совсем не смущает отсутствие косметики на лице. Ксения Собчак часто публикует снимки и видеоролики, на которых она запечатлена без макияжа.
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