Стоимость шенгенской визы для россиян не изменится

Даже после вступления в силу обновленных правил при получении гражданами шенгенской визы ее стоимость для россиян сохранится на прежнем уровне. Соответствующие сведения предоставили в пресс-службе находящегося в Москве представительства ЕК.

Хотя ряд правил для оформления шенгенской визы поменялись, жители РФ по-прежнему должны заплатить за нее 35 евро. Соответствующая сумма указана в договоре между РФ и ЕС, заключенном еще в 2006 году и предполагающем упрощенное получение документа. При этом для жителей большинства государств, у которых действует безвизовый режиме с Евросоюзом, стоимость шенгена увеличилась.

Поправки, внесенные в визовый кодекс, официально вступят в силу уже в начале февраля 2020 года. При этом ряд туроператоров в такой ситуации видят несколько плюсов. К примеру, теперь человек сможет документы на визу подавать уже за полгода до самой поездки, хотя раньше это делалось за три месяца. Во время высокого спроса за счет этого можно обойтись без возможных задержек.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Проект, который в Mercedes-Benz реализовывали вместе с Renault-Nissan, будет закрыт: первый в истории пикап от «Мерседес» не доживет даже до планового рестайлинга. Внезапно оказалось, что покупатели таки предпочитают Nissan Navara, считая, что немецкий грузовик не оправдывает своей цены. В Mercedes-Benz после анализа успехов своей глобальной линейки пришли к выводу, что пикап X-класса не оправдал ожиданий […]