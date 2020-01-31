«Морозище»: москвичей предупредили о резком похолодании

Сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какую погоду стоит ожидать москвичам в начале февраля. По словам синоптика, температура воздуха резко понизится в первые недели месяца, сообщает ТАСС.

«Во второй пятидневке февраля намечается понижение температуры, и похолодание может восприниматься настоящим морозищем», – заявил Вильфанд. Синоптик добавил, что днем столбики термометров опустятся до -5, а ночью температура воздуха составит -5…-9, передает «Царьград».

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