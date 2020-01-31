Зеленский назвал США ключевым союзником в защите суверенитета Украины

США были и остаются ключевым союзником Украины в защите ее суверенитета, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместном с госсекретарем США Майком Помпео брифинге в Киеве.

«США были, есть и будут нашим ключевым союзником в защите суверенитета Украины», – сообщил Зеленский, добавив, что Киев «очень высоко ценит усилия президента Трампа».

Он выразил мнение, что ситуация с импичментом Трампа не ухудшила отношения Украины и США. «Я не считаю, что на наши отношения как-то повлиял вопрос импичмента. Мне кажется наоборот – у нас очень хорошие отношения между странами, мы хотим, чтобы наши отношения были не только на словах», – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский также высказался за более активно вовлечение США в мирное урегулирования конфликта в Донбассе, передает ТАСС.

Кроме того, Зеленский выразил готовность посетить США для встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. «Если мы можем о чем-то договориться, что выгодно двум странам, если у нас есть важный предмет разговора, кроме стратегии и тактики, о том, о чем мы можем договориться …, то я готов ехать хоть завтра», – сообщил Зеленский.

Также украинский президент выразил надежду на то, что США снимут пошлины на импорт стали с Украины, которая сейчас составляет 25%. «Это чувствительный вопрос для металлургического экспорта. Также мы надеемся на отмену этой пошлины для Украины», – сообщил Зеленский.

Одновременно Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на участие американских компаний в разработке месторождений нефти и газа на черноморском шельфе. «Мы приглашаем большой американский бизнес к строительству инфраструктуры Украины, наших мостов и дорог, а также к проектам по добыче газа и нефти, разработке черноморского шельфа», – сообщил он.

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Киев в четверг с официальным визитом. Помпео и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудили развитие военно-экономического сотрудничества и углубление стратегического партнерства между странами. Кроме того, Помпео пообещал Пристайко продолжить оказание поддержки «в борьбе с российской агрессией».

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