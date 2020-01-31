Украина запретила въезд Валерию Сюткину

Служба безопасности Украины заявила, что запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину из-за его высказываний о целесообразности воссоединения Крыма с Россией.

«СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину за его высказывания о «целесообразности» аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ», – передает РИА «Новости» сообщение СБУ.

Ранее гитаристу группы «Бахыт-компот» Яну Комарницкому запретили въезд на Украину сроком на три года из-за поездки в Донецк.

Напомним, в декабре въезжать на Украину запретили участникам российской группы «Воровайки».

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