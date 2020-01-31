Набсоветы призваны гарантировать развитие компаний при очередной смене власти – глава набсовета «Укргидроэнерго» Гвоздий

Наблюдательные советы не только дают инструмент контроля над эффективным использованием имущества предприятий, но и противодействуют отмыванию доходов и рейдерству, написал в колонке на сайте агентства УНИАН глава наблюдательного совета «Укргидроэнерго» Валентин Гвоздий.
«Наблюдательные советы были созданы именно для того, чтобы обеспечить контроль и надзор за эффективным и рациональным использованием имущественного комплекса предприятий, соблюдением норм антикоррупционного законодательства, противодействовать отмыванию доходов, рейдерству и так далее», – заявил он.
Гвоздий подчеркнул, что государственные предприятия в энергетической отрасли имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства, поэтому в госсекторе роль набсоветов особенно важна.
«Одной из основных задач корпоратизации стала защита государственных предприятий от политического влияния. Внедрение наблюдательных советов в таких особенных корпоративных структурах и наличие в их составе независимых членов, с которыми заключается контракт на три года, как раз и призвано стать юридической гарантией того, что при очередной смене власти, госкомпаниям не грозит институционный стресс. То есть, они и дальше смогут стабильно развиваться в соответствии с принятыми стратегиями и планами, выполняя свою главную функцию – защиту потребителя, обеспечивая его достаточным количеством ресурсов и при этом генерируя прибыль», – написал руководитель наблюдательного совета.
Они напомнил, что эти органы имеют исключительные полномочия, могут принимать решения о проведении очередных и внеочередных общих собраний, избирать и прекращать полномочия главы и членов исполнительного органа, контролировать своевременность отчетов, избирать аудитора для проведения проверки и выполнять другие функции. Наблюдательные советы обеспечивают систему сдержек и противовесов.
«Другими словами, если один субъект пытается завладеть функциями и полномочиями другого субъекта, то в распоряжении последнего есть закрепленный законом и уставом инструмент противодействия», – резюмировал Гвоздий.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: 31 января в Киеве во время совместного брифинга с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео президент Украины Владимир Зеленский сказал, что встреча с американским президентом Дональдом Трампом должна быть выгодна Украине, передает корреспондент издания «ГОРДОН». «Готов ли я с официальным визитом посетить Белый дом? Честно говоря, это правильно для обеих стран. Это для меня новая профессия […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Представитель Киева посчитал минские соглашения устаревшими / 6 декабря
- Число пострадавших от землетрясения в Турции превысило 1000 человек, 22 человека погибли / 25 января
- Топ-менеджера РКК «Энергия» отдали под суд за подкуп / 4 декабря
- Стало известно о задержании еще двоих подозреваемых по делу Шеремета / 12 декабря
- Эксперт: Даже после череды авиакатастроф Boeing 737 Max вернется к перевозке пассажиров / 12 декабря
- Россия запланировала увеличить экспорт бензина и СПГ в разы / 26 декабря
- СК прекратил уголовное преследование фигуранта «московского дела» Сергея Фомина / 6 декабря
- Ректор ВШЭ хочет лишить студенческий журнал DOXA статуса студорганизации — сотрудники редакции / 3 декабря