Набсоветы призваны гарантировать развитие компаний при очередной смене власти – глава набсовета «Укргидроэнерго» Гвоздий

Наблюдательные советы не только дают инструмент контроля над эффективным использованием имущества предприятий, но и противодействуют отмыванию доходов и рейдерству, написал в колонке на сайте агентства УНИАН глава наблюдательного совета «Укргидроэнерго» Валентин Гвоздий.

«Наблюдательные советы были созданы именно для того, чтобы обеспечить контроль и надзор за эффективным и рациональным использованием имущественного комплекса предприятий, соблюдением норм антикоррупционного законодательства, противодействовать отмыванию доходов, рейдерству и так далее», – заявил он.

Гвоздий подчеркнул, что государственные предприятия в энергетической отрасли имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства, поэтому в госсекторе роль набсоветов особенно важна.

«Одной из основных задач корпоратизации стала защита государственных предприятий от политического влияния. Внедрение наблюдательных советов в таких особенных корпоративных структурах и наличие в их составе независимых членов, с которыми заключается контракт на три года, как раз и призвано стать юридической гарантией того, что при очередной смене власти, госкомпаниям не грозит институционный стресс. То есть, они и дальше смогут стабильно развиваться в соответствии с принятыми стратегиями и планами, выполняя свою главную функцию – защиту потребителя, обеспечивая его достаточным количеством ресурсов и при этом генерируя прибыль», – написал руководитель наблюдательного совета.

Они напомнил, что эти органы имеют исключительные полномочия, могут принимать решения о проведении очередных и внеочередных общих собраний, избирать и прекращать полномочия главы и членов исполнительного органа, контролировать своевременность отчетов, избирать аудитора для проведения проверки и выполнять другие функции. Наблюдательные советы обеспечивают систему сдержек и противовесов.

«Другими словами, если один субъект пытается завладеть функциями и полномочиями другого субъекта, то в распоряжении последнего есть закрепленный законом и уставом инструмент противодействия», – резюмировал Гвоздий.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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