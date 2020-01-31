Помпео: Не было никаких условий для визита Зеленского в Вашингтон, просто нужно найти время

Помпео: Не было никаких условий для визита Зеленского в Вашингтон, просто нужно найти время

31.01.2020, 13:54, Новости дня

Президент США Дональд Трамп не выдвигал Украине никаких условий для визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 31 января в Киеве во время совместного брифинга с Зеленским заявил Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

На вопрос, существовало ли условие, что для встречи Трампа и Зеленского в Белом доме украинская сторона сначала должна была провести расследование деятельности сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, который имел отношение к компании Burisma, Помпео ответил, что удивлен слышать это.

«Я удивлен вопросом, но ответ не удивит. Не было никаких условий, чтобы президент Зеленский мог приехать в Вашингтон. Просто нам нужно найти соответствующее время и возможности для этой встречи. Мы хотим убедится, что встреча состоится в то время, когда будет показано значительный прогресс.  Между нашими странами есть много работы. Наши команды обсуждают эти возможности. Мы видим экономические возможности для американских предприятий тут… Мы будем всегда рады приветствовать президента США в Вашингтоне. Мы уверены, что такая встреча состоится», – сказал он.

Новость дополняется….

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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