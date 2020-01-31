МИД Украины: очень конструктивная встреча с Госсекретарем США Майком Помпео

КИЕВ – Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео провели в Киеве «очень конструктивную встречу», была подтверждена настроенность сторон на углубление стратегического партнерства.

Об этом сообщила в Твиттере 31 января пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Екатерина Зеленко.

«Очень конструктивная встреча министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с Государственным секретарем США Майком Помпео в Киеве», – написала Зеленко.

Она перечислила темы, которые были затронуты во время переговоров: дальнейшее углубление стратегического партнерства США и Украины, продвижение военно-экономического сотрудничества и усиление двухпартийной поддержки США в Украине.

По итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео отметил, что «украинцы должны знать, что Украина – это важная страна».

«Мы с президентом смогли обговорить отношения между Украиной и Россией, Соединенные Штаты защищают суверенитет Украины, ее территориальную целостность, мы продолжаем поддерживать Украину в желании присоединиться к НАТО и к Евросоюзу. Мы возобновили работу комиссии США – Украина по вопросам стратегического партнерства, выдали Крымскую декларацию, где четко сказано, что Крым – это часть Украины. США никогда не признают российскую аннексию Крыма», – отметил Майк Помпео на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую транслировала 31 января Украинская служба «Радио Свобода».

Он также отметил, что финансовая поддержка Украины для обеспечения сектора безопасности будет продолжаться.

«Мы будем искать дипломатические решения и также решения обеспечения безопасности Украины. Мы никогда не поддержим ничего кроме того, чтобы был украинский контроль над суверенной территорией. Мы будем продолжать проводить дипломатические решения для вопросов в отношении России», – сказал Госсекретарь США.

Напомним, что Госсекретарь США Помпео с 29 января по 4 февраля 2020 года посещает Великобританию, Украину, Беларусь Казахстан и Узбекистан. «В Минске, 1 февраля, Государственный секретарь встретится с президентом Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем, чтобы подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси и подтвердить наше желание нормализовать наши двусторонние отношения», – подчеркивается в сообщении на сайте Государственного департамента США.

В информационном листе на странице посольства США в Украине отмечается, что Соединенные Штаты поддерживают Украину в ее противостоянии российской агрессии и дезинформации, и ее реформаторских усилиях по искоренению коррупции.

«С 2014 года США предоставили Украине в целом более 3,3 миллиарда долларов помощи, включая помощь по безопасности и в других отраслях, а также три суверенные гарантии по одному миллиарду долларов», – отмечается в сообщении.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 31 января в Киеве во время совместного брифинга с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео президент Украины Владимир Зеленский сказал, что встреча с американским президентом Дональдом Трампом должна быть выгодна Украине, передает корреспондент издания «ГОРДОН». «Готов ли я с официальным визитом посетить Белый дом? Честно говоря, это правильно для обеих стран. Это для меня новая профессия […]