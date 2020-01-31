Объявлена стоимость кроссовера Aston Martin DBX для России

В РФ состоялась официальная презентация нового люксового кроссовера Aston Martin DBX.
Данный автомобиль впервые продемонстрировали публике на мировой премьере в Лос-Анджелесе в 2019 году. Напомним, количество доступных экземпляров для предзаказа ограничено, тогда как стоимость автомобиля в РФ составляет 14,2 миллионов рублей. Напомним, компания Aston Martin выпустила первый кроссовер, тогда как ранее занималась исключительно спорткарами.
В настоящее время в РФ уже стартовали предварительные заказы на новую модель, тогда как покупатели смогут получить свои экземпляры к лету 2020 года. Данный автомобиль получил 4-литровый бензиновый агрегат, который выдает максимальную производительность.
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