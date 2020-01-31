Видео: Как Китай обзаводится новейшим вооружением

Китай стремительно становится одним из крупнейших производителей оружия в мире. От простого копирования советских и западных образцов КНР перешла к созданию собственной военной техники мирового уровня. Какой именно?
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