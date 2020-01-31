Пиотровский объяснил необходимость поправки о культуре в Конституции

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский считает, что предлагаемая поправка в Конституцию о том, что культура РФ является уникальным наследием и охраняется государством, позволит создать законодательство, «которого нет нигде в мире».

«Мы внесли поправку, которая предлагает объявить нашу уникальную культуру символом нашей страны и (закрепить) то, что ее нужно оберегать. Эта формулировка может защитить (культуру) и может дать нам дополнительное конкурентное преимущество… Мы создадим законодательство, которого нигде в мире нет, которое действительно определит, какое место в обществе занимает культура и как она может быть одновременно независимой и в то же время содержащейся обществом», – сказал Пиотровский при обсуждении поправок к конституции в городской Общественной палате.

По оценке главы Эрмитажа, сама система поправок в конституцию «содержит набор философско-культурных вещей», влияющих на развитие культурной сферы. В их числе Пиотровский назвал, в частности, проблему приоритетности исполнения международного и российского законодательств.

«У нас множество больных вопросов именно в этой сфере, когда не вполне понятно… действует или не действует международное право и когда наши законы должны ему подчиняться», – отметил Пиотровский, передает РИА «Новости».

Он добавил, что приоритет применения норм российского и международного права имеет большое значение, в частности, при решении вопросов о судьбе перемещенных культурных ценностей, а также об охране культурных ценностей при их вывозе за границу для экспонирования.

23 января члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, пианист Денис Мацуев и художественный руководитель театра «ET CETERA» Александр Калягин предложили закрепить в Основном законе статус о культуре.

Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.

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