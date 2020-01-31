Житель Якутии насмерть замерз по дороге на похороны замерзшего насмерть племянника

Двое родственников погибли в Якутии от переохлаждения: сначала племянник, а затем, по пути на его похороны, дядя, сообщили в региональном СК.

По данным следствия, 55-летний скотник из Амгинского района республики, выпив с односельчанином, пригласил его поехать на отдаленный участок «для совместной работы по уходу за крупным рогатым скотом». При этом он не рассказал приятелю, что большую часть пути нужно будет пройти пешком, передает РИА «Новости».

На попутном автомобиле, продолжая выпивать, мужчины уже вечером добрались до ведущий дороги участок, и пошли пешком в сторону фермы.

По пути один из мужчин, по меркам Якутии легко одетый, начал замерзать – ночью в этом районе мороз до 40 градусов и сильнее, а собутыльник «в силу усталости и сильного опьянения» не смог ему помочь.

Товарищ отправился за помощью на ферму, бросив замерзавшего на улице, и почему-то никому не рассказал о нем. На следующий день окоченевший труп нашел коневод.

Узнав о смерти племянника, из Якутска для помощи с похоронами выехал дядя погибшего. Мужчина прибыл в село, однако вышел из такси немного раньше. Через какое-то время замерзшего насмерть человека нашли случайные прохожие недалеко от дома его родственников.

«Как установили медики, причиной его смерти также стало переохлаждение. В настоящее время по данному факту следователем проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сообщили в СК.

Возбуждено уголовное дело о «причинении смерти по неосторожности».

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