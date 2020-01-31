Сиара беременна в третий раз

Американская певица Сиара разместила в Instagram фото, на котором она запечатлена в купальнике с округлившимся животом.
«Номер «три», – написала певица.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Number 3. * : @DangeRussWilson
Автор фотоснимка – муж Сиары, футболист Рассел Уилсон.
У пары есть дочь Сиенна, родившаяся 28 апреля 2017 года.
В 2013–2014 годах певица жила в гражданском браке с рэпером Фьючером и родила ему сына Фьючера Захира Уилберна.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: «Здесь в Пекине мы видим, как китайцев чуть ли не выталкивают из такси в России. Это все некрасиво. Так не отгородишься от вируса. Проблему нужно решать вместе. Вирус пройдет, а стыд останется», – сообщил газете ВЗГЛЯД Александр Копысов, который более двух лет проживает в Пекине. Он рассказал о происходящем в китайской столице и о том, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власти журналистов / 19 января
- Путин разъяснил несправедливость наказания ВАДА российских спортсменов / 19 декабря
- Продажи отечественных автомобилей увеличились в РФ в 2019 году / 14 января
- Трамп пожаловался на сложности в общении с мировыми лидерами / 26 декабря
- Times — «сбивающая с толку позиция» — при Трампе США всё больше тратят на армию, но всё реже лезут в бой / 5 января
- Меркель ожидает, что Минские договоренности будут пересмотрены / 10 декабря
- Безналичные расходы россиян впервые превысили наличные / 31 января
- Федор Конюхов запланировал поход через два океана на катамаране на солнечной энергии / 20 декабря