Сиара беременна в третий раз

Сиара беременна в третий раз

31.01.2020, 13:42, Новости дня

Американская певица Сиара разместила в Instagram фото, на котором она запечатлена в купальнике с округлившимся животом.

«Номер «три», – написала певица.

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Number 3. * : @DangeRussWilson

Публикация от Ciara (@ciara) 30 Янв 2020 в 5:20 PST

Автор фотоснимка – муж Сиары, футболист Рассел Уилсон.

У пары есть дочь Сиенна, родившаяся 28 апреля 2017 года.

В 2013–2014 годах певица жила в гражданском браке с рэпером Фьючером и родила ему сына Фьючера Захира Уилберна.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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