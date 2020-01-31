Путин и Меркель обсудили «сделку века»

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил план США по урегулированию палестино-израильского конфликта, информирует пресс-служба Кремля.
«Обсуждался ход реализации договоренностей, достигнутых на международной конференции по Ливии в Берлине 19 января. Президент РФ отметил необходимость согласования с ливийскими сторонами принятых решений, что важно для их последующего рассмотрения и утверждения в Совете Безопасности ООН. С обеих сторон подчеркнута целесообразность наращивания усилий мирового сообщества в интересах обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий и запуска политического диалога», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, стороны обсудили ситуации на Украине и в Сирии, а также проблематику ближневосточного мирного процесса. В этом контексте Путин и Меркель обменялись мнениями по поводу американского плана урегулирования палестино-израильского конфликта, отметили в Кремле.
Напомним, президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложенную США «сделку века», однако в США заявили, что в краткосрочной перспективе мнение Палестины не имеет значения.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что обнародованный Трампом план будет иметь только один долгосрочный эффект – это усиление позиций РФ на Ближнем Востоке и в исламском мире в целом.
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