Путин и Меркель обсудили «сделку века»

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил план США по урегулированию палестино-израильского конфликта, информирует пресс-служба Кремля.

«Обсуждался ход реализации договоренностей, достигнутых на международной конференции по Ливии в Берлине 19 января. Президент РФ отметил необходимость согласования с ливийскими сторонами принятых решений, что важно для их последующего рассмотрения и утверждения в Совете Безопасности ООН. С обеих сторон подчеркнута целесообразность наращивания усилий мирового сообщества в интересах обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий и запуска политического диалога», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, стороны обсудили ситуации на Украине и в Сирии, а также проблематику ближневосточного мирного процесса. В этом контексте Путин и Меркель обменялись мнениями по поводу американского плана урегулирования палестино-израильского конфликта, отметили в Кремле.

Напомним, президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложенную США «сделку века», однако в США заявили, что в краткосрочной перспективе мнение Палестины не имеет значения.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что обнародованный Трампом план будет иметь только один долгосрочный эффект – это усиление позиций РФ на Ближнем Востоке и в исламском мире в целом.





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