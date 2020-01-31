Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии приняло решение о повышении с 1 февраля тарифов на услуги ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по транзиту нефти по территории республики на 6,6%, сообщила пресс-служба министерства.

«МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%. Постановление МАРТ от 28 января 2020 года №6 «О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам» вступает в силу с 1 февраля 2020 года», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Напомним, в четверг Белоруссия анонсировала повышение тарифов за транзит российской нефти.





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