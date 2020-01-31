Польские ученые выяснили, что яблоки защищают организм от колоректального рака

Ученые установили, что употребление яблок помогает снизить риски развития колоректального рака. По словам польских исследователей, данный фрукт защищает организм благодаря высокому содержанию флавоноидов.

Эксперты изучили две группы пациентов. В первую попали 592 человека с диагнозом колоректального рака, во второй оказалось 765 пациентов, страдающих от иных заболеваний. Оказалось, что респонденты из второй группы ели 11 порций яблок в неделю, а из первой — только 9,5 порций. При этом употребление более одного яблока в день почти вдвое снижало риски развития колоректального рака. Добавление в свой рацион иных фруктов никак не способствовало возникновению аналогичного положительного эффекта.

Целебные свойства у яблок могли появиться из-за высокого содержания флавоноидов, которые, в свою очередь, являются сильными антиоксидантами, защищающими здоровую ткань от молекул свободных радикалов. При этом наибольшее количество флавоноидов сконцентрировано в кожуре фруктов, поэтому исследователи советуют их не чистить.

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