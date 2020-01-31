Польские ученые выяснили, что яблоки защищают организм от колоректального рака

Польские ученые выяснили, что яблоки защищают организм от колоректального рака

31.01.2020, 13:31, Разное

Ученые установили, что употребление яблок помогает снизить риски развития колоректального рака. По словам польских исследователей, данный фрукт защищает организм благодаря высокому содержанию флавоноидов.
Эксперты изучили две группы пациентов. В первую попали 592 человека с диагнозом колоректального рака, во второй оказалось 765 пациентов, страдающих от иных заболеваний. Оказалось, что респонденты из второй группы ели 11 порций яблок в неделю, а из первой — только 9,5 порций. При этом употребление более одного яблока в день почти вдвое снижало риски развития колоректального рака. Добавление в свой рацион иных фруктов никак не способствовало возникновению аналогичного положительного эффекта.

Целебные свойства у яблок могли появиться из-за высокого содержания флавоноидов, которые, в свою очередь, являются сильными антиоксидантами, защищающими здоровую ткань от молекул свободных радикалов. При этом наибольшее количество флавоноидов сконцентрировано в кожуре фруктов, поэтому исследователи советуют их не чистить.



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