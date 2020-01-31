В Петербурге мужчина во время ссоры зарезал друга и добил его из пистолета

В Санкт-Петербурге житель во время ссоры несколько раз ударил ножом своего друга, а затем для верности выстрелил в жертву из газового пистолета. От полученных травм потерпевший скончался, что подтвердили в правоохранительных органах Северной столицы.
Вечером 30 января в полицию Петербурга пришел 33-летний мужчина, который уведомил, что обнаружил завернутый в постельное белье труп. Тело находилось в одной из квартир многоэтажного дома на Тележной улице. Прибывшие на место сотрудники органов правопорядка нашли тело 28-летнего местного жителя с несколькими колото-резаными ранениями, а также парой огнестрельных. Известно, что покойным оказался житель Вологды. В квартире также находился 34-летний свидетель инцидента, который пришел в гости к 26-летнему знакомому в компании убитого. В процессе застолья между хозяином жилплощади и товарищем началась ссора, однако она быстро переросла в потасовку.
В итоге подозреваемый нанес жертве ножевые ранения и выстрелил в нее, после чего скрылся. Сейчас осуществляются поиски предполагаемого злоумышленника.
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