Песков сообщил о спецмерах в связи с коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что угроза завоза и распространения в Россию нового коронавируса сохраняется. Он отметил, что проблема признана широко и официально, более того ВОЗ назвал ее чрезвычайной ситуацией, передает телеканал "Россия 24".

Песков подчеркнул, что угроза распространения вируса является поводом для специальных мер, принимаемых правительством РФ.

Представитель Кремля напомнил, что на данный момент не выявлено случаев заражения коронавирусом в России.

По его словам, специалисты Минздрава не обсуждали с администрацией президента рекомендации по препаратам, рекомендованным для лечения коронавируса (2019-nCoV).

Как сообщалось ранее, ведомство совместно с Роспотребнадзором для лечения коронавирусной инфекции у взрослых рекомендовало три препарата: "Рибавирин", "Лопинавир/Ритонавир" и "Рекомбинантный интерферон бета-1b".

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что правительство решает вопрос возможного переноса Российского инвестиционного форума в Сочи из-за опасности распространения коронавируса, но окончательное решение за главой кабинета министров. Проведение форума планировалось с 12 по 14 февраля в Сочи.

Жертвами нового коронавируса в Китае уже стали 213 человек, заразились около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах.

Песков отметил также, что пока вопрос о возможности закрытия государственной границы РФ с Китаем для авиасообщения правительством не обсуждался.

Источник: Вести

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