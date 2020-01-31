На просторах Сети оказалась раскрыта дата старта продаж нового кроссовера Suzuki XL7 от японского производителя. Первые товарные авто уже поставили дилерам, модель будет представлена в трех вариантах исполнения.

Как предполагается, официальные продажи Suzuki XL7 начнутся уже 22 февраля. По факту, авто представляет собой семиместную версию XL6, доступного на рынке Индии. При этом внешне новинка напоминает Suzuki Ertiga, отличия выражаются преимущественно в бамперах и оптике. Кроме того, у кроссовера в наличии расширенные колесные арки и выполненный из пластика защитный обвес. Под капотом у представителя SUV-сегмента установлен бензиновый мотор на 1,5 литра, способный генерировать порядка 105 л.с. Он сочетается со стартер-генератором на 48 В. Трансмиссия представлена “механикой” на пять скоростей или четырехдиапазонной АКПП.

В оснащение Suzuki XL7 входят круиз-контроль, кнопка для запуска мотора, мультимедийный комплекс с дисплеем на 7 дюймов, ряд систем безопасности. За дополнительную плату можно получить кожаный салон, камеру заднего вида и другие опции. Ценник на кроссовер должен стартовать с 998 тысяч рублей.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Она набросилась на мать плачущего ребенка, которая сделала ей замечание. В соцсетях Нефтеюганска обсуждают новый скандал. Инициатором стала девушка по имени Диана. Она опубликовала ролик из бассейна «Жемчужина Сибири» в Нефтеюганске, в котором без стеснения оскорбляет плачущего ребенка. При этом Диана даже не скрывает, что ребенка ей «хочется утопить». Девушка призвала мам сидеть дома с […]