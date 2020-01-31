Автоновости: Седан Hyundai Elantra получит версию N-Line

В следующем месяце в продажу поступит продвинутая модификация седана Hyundai Elantra в пакете N-Line.
В Сети продемонстрировали шпионские снимки данного автомобиля, который сможет приятно удивить высокой производительность и агрессивным дизайном. Даже сквозь защитную пленку удалось увидеть шильдик N-Line. Покупателям предложат две версии с 1,2 и 1,6-литровыми турбированными двигателями. Также далее последует выход на рынок гибридной версии автомобиля.
В свою очередь, производитель указал, что новинка получит стильные задние фонари, а также уникальную форму колесных дисков. Вместе с тем немецкие инженеры проявили высокий интерес к доработке седана, несмотря на популярность паркетников.
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