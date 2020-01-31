Гаджеты: Hummer EV с электрическим двигателем на 1000 л.с. выйдет в следующем году (4 видео)



Нелегкая судьба ожидает детище Илона Маска пикап Tesla Cybertruck, которому уже бросили вызов известные автопроизводители, Lincoln (Rivian R1T) и Ford (Ford F-150) предлагающие свои концепты крупногабаритных пикапов. Теперь на это конкурентное поле выходит такой тяжеловес как GMC со своими знаменитыми Hummer.

В январе 2020 года компания General Motors официально объявила о планах работы над созданием электрического кроссовера Hummer, планируемого к выходу на рынок под именем GMC Hummer EV. Новый электромобиль будет оснащен электродвигателем мощностью 1000 лошадиных сил, иметь крутящий момент 15591.9 Нм (11500 lb-ft) и обладать способностью разгоняться до 100км/ч всего за 3 секунды.

Первая демонстрация внешнего вида GMC Hummer EV пройдет во время финала Супербоула при демонстрации рекламного ролика «Quiet Revolution» с Леброном Джеймсом. Официальная презентация самого автомобиля пройдет 20 мая 2020 года в центре автомобилестроения США городе Детройте на восстановленном заводе Detroit-Hamtramck, специализирующемся на выпуске электромобилей. Выход на рынок запланирован на осень 2021 года.

В преддверии финала Супербоула (3 февраля), где будет представлен ролик «Тихая революция» с GMC Hummer EV в главной роли, маркетологи General Motors выпустили четыре коротких отрывка, позволяющих возбудить интерес к будущему электрическому монстру.

По некоторым сведениям, поступающим до официальной презентации, Hummer EV выйдет на рынок в форм-факторе пикапа и будет доступен для покупки в 2022 году. Практически одновременный выход на рынок с Tesla Cybertruck обещает захватывающую конкуренцию в этом сегменте автомобилей.

Для переоснащения производственных линий в Детройте и перепрофилирования их на выпуск электропикапов GMC Hummer EV, компания GMC уже затратила 3 млрд долларов. Еще 2,3 млрд долларов направлено на создание совместного с LG Chem завода по производству аккумуляторов для электрокаров, базирующегося в Огайо. В планах GMC числится разработка и презентация к 2023 году свыше 20 моделей электрических автомобилей.

Первые Hummer H1 были выпущены на рынок в 1992 году как версия армейского Humvee. Модели Hummer H2 и Hummer H3 выпускались до 2010 года, когда производство были закрыто. Возрождение производства Hummer через десять лет в формате электрического автомобиля, может свидетельствовать о восстановлении мощи американского автомобилестроения в новых условиях.

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