В Архангельске при пожаре погибли четыре человека

В Архангельске при пожаре погибли четыре человека

31.01.2020, 13:31, Разное

В пятницу, 31 января, в жилом доме в Архангельске произошел пожар. Огонь охватил одну из квартир на Ленинградском проспекте. В результате погибли четыре человека: трое мужчин и одна женщина, передает «Пятый канал».

По предварительным данным, источником задымления стал диван. Спасатели обнаружили рядом с ним окурки и сигареты, а также пустые бутылки из-под спиртного. Другие обстоятельства случившегося выясняются.



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