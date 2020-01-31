В Архангельске при пожаре погибли четыре человека

В пятницу, 31 января, в жилом доме в Архангельске произошел пожар. Огонь охватил одну из квартир на Ленинградском проспекте. В результате погибли четыре человека: трое мужчин и одна женщина, передает «Пятый канал».

По предварительным данным, источником задымления стал диван. Спасатели обнаружили рядом с ним окурки и сигареты, а также пустые бутылки из-под спиртного. Другие обстоятельства случившегося выясняются.

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