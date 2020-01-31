Компания General Motors анонсировала электропикап Hummer EV

Компания General Motors анонсировала электропикап Hummer EV

31.01.2020, 13:30, Новости дня

Американский концерн General Motors анонсировал выход в продажу нового внедорожника Hummer EV, который станет возможным приобрести уже в конце 2021 года.

В частности, разработчики намерены предложить автомобиль в кузове пикапа. Особенностью техники станет применение электрической установки с суммарной мощностью порядка 1000 л.с. При таких параметрах габаритный пикап Hummer EV сможет набрать скорость 100 км в час всего за 3 секунды. Выпуском новинки займутся на американском предприятии в Мичигане.

Пока производственная линия не готова, однако в ближайшее время ее модернизируют под нужды для выпуска Hummer EV. Напомним, последние 10 лет модель Hummer не выпускается из-за слабого спроса, однако теперь появляются новые слухи о возобновлении легендарной марки.



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