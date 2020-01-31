В ОП отметили решение Путина приравнять премии за правозащиту к госпремиям

Секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева назвала решение президента Владимира Путина увеличить госпремии правозащитникам и благотворителям знаком усиления государственной политики по развитию гражданского общества.

«Активная часть граждан страны посвящает себя общественным интересам – занимается волонтерством, борьбой с коррупцией, правозащитной деятельностью, благотворительностью и другой бескорыстной работой, нацеленной на общее благо. Необходимо поддерживать таких людей и повсюду рассказывать об их деятельности», – сообщила Михеева, слова которой приводятся на сайте ОП.

Она также назвала важным, что президент отметил вклад таких людей в жизнь страны, а также «внимательно следит за развитием гражданского общества и стремится поощрять тех, кто защищает наши права и оказывает помощь окружающим».

«Увеличение государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности в четыре раза свидетельствует об усилении государственной политики по развитию гражданского общества. В свете обсуждаемых поправок к Конституции РФ не менее важным шагом в этом направлении было бы также закрепление в Основном законе страны принципа признания и уважения общественного служения», – добавила Михеева.

29 января Михеева назвала важным отметить в преамбуле Конституции роль и место гражданского общества.

Напомним, 10 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании СПЧ сообщил, что принял решение приравнять статус государственных премий за выдающиеся достижения в области правозащиты и благотворительности к другим Госпремиям России. Теперь такие премии будут вручаться в День России, а не в декабре, и составят 10 млн рублей вместо 2,5 млн рублей.

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