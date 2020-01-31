Предотвратить выкидыши поможет применение прогестерона

На портале Мedicalxpress опубликовано новейшее исследование на тему пользы прогестерона для сохранения беременности у женщин с многократными выкидышами в прошлом. Ученые уверены, что использование прогестерона только в Великобритании приведет к появлению на свет еще 8 450 новорожденных, которые, в противном случае стали бы жертвой выкидыша.

Споры о пользе приема прогестерона при беременности продолжаются уже около 60 лет, но, похоже, в этом деле поставлена точка. Недавнее (май 2019 года) исследование на тему пользы указанного гормона было дополнено самой свежей научной работой, в которой также изучался данный вопрос, но с участием гораздо большего числа беременных женщин. Обе работы были проведены исследователями Бирмингемского университета и Национального центра исследований невынашивания беременности Томми (Великобритания).

Первая работа (участвовали 836 женщин с необъяснимыми повторными выкидышами в 45 больницах в Великобритании и Нидерландах) выявила незначительное улучшение в показателях состоявшихся родов. Так, у принимавших прогестерон матерей родилось на около 3% больше детей, чем у тех, кто принимал плацебо. Вторая научная работа охватила уже 4 153 женщины с ранним кровотечением во время беременности в 48 больницах Великобритании, часть которых принимала прогестерон, а часть – плацебо. Здесь также была зафиксирована положительная динамика, но уже на уровне 5%, при этом мамочки, имевшие по три и более выкидыша с прогестероном улучшили показатели сразу на 15%.

Исследователи отдельно отмечают дешевизну этого средства предотвращения выкидышей – за всю беременность женщина потратит на прогестерон в среднем 204 фунта. Также ученые подсчитали, что применение прогестерона в широкой практике только в Великобритании позволит появиться на свет дополнительным 8 450 малышам в год. После первого исследования, доказывавшего незначительную пользу от прогестерона, 75% медиков стали рекомендовать его беременным мамам, имевшим ранее выкидыши, хотя до выхода в свет этой научной работы гормон советовали применять лишь в 13% случаев. Теперь же картина, вероятно, изменится, и применение прогестерона станет стандартной рекомендацией для сохранения беременности при высокого угрозе выкидыша.

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