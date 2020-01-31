CNN — Великобритания «наконец получила свой брексит» — но самое сложное впереди

Три с половиной года политического кризиса закончились — 31 января в 11 часов вечера по лондонскому времени Великобритания покинет состав ЕС, передаёт CNN. Как отмечает ведущий канала, самое сложное — а именно, переходный период и переговоры с Брюсселем о новом статусе Лондона, — ещё впереди, но пока люди празднуют последние часы страны в Евросоюзе.
Из-за всего одного референдума дважды были проведены всеобщие выборы, сменилось три премьер-министра и три с половиной года переносились крайние сроки, велись сложные переговоры, порождались раздоры и гнев. Но сегодня, уже в ближайшие часы, Великобритания наконец получит свой брексит.
ДИТА ХАРАНЗОВА, заместитель председателя Европарламента: Сейчас пройдёт последнее голосование с участием наших британских коллег. Я хотела бы поблагодарить их за работу в составе Европейского парламента — и пожелать им всего наилучшего.
В пятницу в 11 часов вечера по лондонскому времени Великобритания перестанет быть частью Европейского союза. Однако по-настоящему сложная работа — да, вы не ослышались, действительно трудные дела — ещё впереди.
Для Соединённого Королевства теперь начнётся переходный период. К концу года страна должна будет заключить договорённости о новом формате отношений с Европой.
Ну а пока — только гуляния: в Брюсселе, самом сердце Европейского союза, в четверг вечером сотни людей отмечали последние часы Великобритании в составе ЕС.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 31 января 2020 года.
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