Сыновья Минца заочно арестованы

Заочно арестовал сыновей экс-совладельца группы "Открытие" предпринимателя Бориса Минца Дмитрия и Александра Басманный суд Москвы. Они обвиняются по делу о растрате 34 миллиардов рублей. Суди избрал Александру и Дмитрию Минцам меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

А вот вопрос о заочном аресте самого Бориса Минца суд, по ходатайству адвоката предпринимателя, рассмотрит 3 февраля, сообщает "Интерфакс". Заседание начнется в 13 часов. Отсрочка предоставит возможность адвокату банкира Алексею Куприянову ознакомиться с делом и документами по нему.

Отцу и двум сыновьям Минцам предъявлено обвинение в особо крупной растрате по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса России. Расследование дела началось 17 сентября 2018 года. Весной 2019 года был заочно арестован экс-председатель правления банка "Открытие" Евгений Данкевич. Он и Минцы обвиняются в совершении заведомо невыгодой сделки по приобретению облигаций с компаниями "01 Групп" и "01 Групп Финанс" — заемщиками "Открытия". Летом 2017 года на Московскую биржу было выведено 40 миллионов облигаций по тысяче рублей. При этом реальная их стоимость составляла менее половины от заявленной.

Борис Минц — основатель инвестиционной компании O1 Group, занимающейся владением и управлением финансами и недвижимостью. На начало 2017 года Борис Минц занимал 72 строку В рейтинге богатейших российских бизнесменов журнала Forbes. Миллиардер — основатель Музея русского импрессионизма.

В 2018 году банкир передал кипрской компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I) контроль над финансовой группой "Будущее" и девелоперской компанией O1 Properties, входившими в О1 Group. Необеспеченные облигации "О1 Груп финанс" на балансе финансовой корпорации "Открытие" стали предметом проверки Следственного комитета РФ при санации банка после обращения председателя правления банка Михаила Задорнова.

Адвокат миллиардера Федор Куприянов заявил, что Минцы вину не признают. Они считают, что через суд недоброжелатели пытаются завладеть их имуществом и бизнесом. Отец и двое братьев Минц объявлены в международный розыск. РФ поставит вопрос об их экстрадиции при задержании. В июле 2019 года Лондонский суд наложил арест на активы Бориса Минца.

Источник: Вести

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