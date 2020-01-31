Крашенинников: Новый Административный кодекс противоречит обозначенным Путиным ориентирам

Опубликованный Минюстом проект нового Кодекса об административных правонарушениях усиливает репрессивные механизмы и не соотносится с целями, обозначенными в послании президента Федеральному собранию. Как передает ТАСС, об этом сказал глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Стоит отметить, что проект усиливает репрессивные механизмы по сравнению с действующим кодексом, что не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию», — сказал Крашенинников.

«В целом представленный проект напоминает отклоненный Государственной думой в начале текущего созыва проект КоАП», — сообщил Крашенинников.

Накануне Минюст опубликовал проект нового кодекса, в котором, в частности, предлагается в несколько раз увеличить штрафы за нарушение правил дорожного движения, а также увеличить сроки привлечения к административной ответственности.

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