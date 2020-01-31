Лучшим способом снижения уровня холестерина медики назвали употребление миндаля

Медики рассказали о лучшем способе снижения в организме уровня «плохого» холестерина. Для этого достаточно ежедневно употреблять около 4-х миндальных орехов. В случае, если его количество уже значительно превышено, норму рекомендуют увеличить до 20-30 штук.

По словам специалистов, миндаль способствует не только нормализации уровня холестерина, но и влияет на ряд других изменений. Если у человека присутствуют такие симптомы, как регулярные болевые ощущения в нижних конечностях, появление жировиков на нижних веках и ранняя седина, это может указывать на повышенное количество холестерина. В этом случае снизить его уровень поможет ежедневное употребление миндаля. Также в составе орехов присутствует витамин B, магний, цинк и токоферол, положительно влияющие на рост и здоровье волос. Рекомендуют медики употреблять миндаль в качестве профилактического средства сердечных заболеваний, причём в этом случае есть орехи следует вместе с кожурой.

Полезен продукт, богатый участвующим в выработке коллагена марганцем, для упругости кожных покровов, а благодаря пребиотикам – для здоровья микрофлоры кишечника. Жирные кислоты и токоферол, присутствующие в составе миндаля, положительно влияют на память и могут «отсрочить» старение головного мозга. И ещё одно немаловажное свойство орехов – нормализация обмена веществ и помощь в похудении. В результате проведённого исследования учёные установили, что люди, евшие миндаль, меньше потребляют вредящих фигуре сладостей и мучных изделий.

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