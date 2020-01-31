СМИ: Android-устройства защищены от взлома лучше iPhone

В западных СМИ недавно появилась информация о доступе правительственными органами к смартфонам пользователей в случае необходимости. Сообщается, что сотрудники полиции могут получить персональные данные определённого человека, но при этом проще взломать iPhone, так как он менее защищён по сравнению с Android-устройствами.

По данным источника, работающего в полицейском департаменте города Форт-Уэрт, около года назад сотрудникам правоохранительных органов достаточно легко удавалось взламывать смартфоны, работающие на платформе Android, а вот с различными моделями iPhone от Apple было гораздо сложнее. Теперь же ситуация кардинально изменилась и первые устройства стали более защищёнными.

Специалисты компании Cellebrite, активно сотрудничающие с правительственными организациями по части доступа к персональным данным пользователей, сейчас имеют специальный инструмент, позволяющий обходить защиту даже самых новых моделей iPhone. Таким образом полиция получает информацию о местоположении устройства, доступ к переписке, контактам и ряду приложений.

При этом тот же инструмент менее эффективен для взлома Android-устройств. К примеру, из Samsung Galaxy S9 и Google Pixel 2 не удаётся «вытянуть» данные приложений и местоположения, а Huawei P20 Pro вообще пока не поддаётся взлому.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Она набросилась на мать плачущего ребенка, которая сделала ей замечание. В соцсетях Нефтеюганска обсуждают новый скандал. Инициатором стала девушка по имени Диана. Она опубликовала ролик из бассейна «Жемчужина Сибири» в Нефтеюганске, в котором без стеснения оскорбляет плачущего ребенка. При этом Диана даже не скрывает, что ребенка ей «хочется утопить». Девушка призвала мам сидеть дома с […]