В Госдуме заявили о несоответствии проекта КоАП целям послания президента

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) усиливает репрессивные механизмы и не соотносится с целями, обозначенными в послании президента Федеральному собранию, сообщил глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
«Стоит отметить, что проект усиливает репрессивные механизмы по сравнению с действующим кодексом, что не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию», – сказал депутат, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в целом представленный проект напоминает отклоненный Государственной думой в начале текущего созыва проект КоАП.
При этом депутат подчеркнул важность обнародования проекта, поскольку он имеет большое значение для всего населения страны. «Но очевидно, что проект «сырой» и в представленном виде вряд ли может быть принят», – сказал Крашенинников.
По его словам, требуется взвешенный подход, необходимо соблюсти баланс репрессивности и превентивности мер кодекса, поскольку в первую очередь он должен способствовать защите нарушенных прав граждан и юридических лиц, служить профилактике правонарушений, обеспечению законности и правопорядка.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет определенной позиции в отношении предложений о новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
Напомним, Минюст опубликовал проект нового КоАП, в котором предложил ужесточить наказание для недобросовестных водителей. Штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до 3 тыс., а за превышение с 40 до 60 километров в час – до 4 тыс. рублей.
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