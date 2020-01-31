Жена Бибера призналась, что у нее генетическая мутация кисти

Американская модель Хейли Бибер рассказала в Stories Instagram, что у нее врожденная патология развития рук: мизинец левой руки выглядит кривым.

«ОК, давайте поговорим о моем мизинце… Я всегда по этому поводу шутила, поэтому могу рассказать, почему он такой скрюченный и страшненький», – написала она.

Модель рассказала, что страдает эктродактилией. Это врожденный порок, который характеризуется недостаточным развитием или отсутствием одного или нескольких пальцев кистей рук и стоп ног.

Фото: haileybieber / Instagram

Хейли Бибер – жена Джастина Бибера. Ее девичья фамилия Болдуин. Она родилась 22 ноября 1996 года. Работает как модель и танцовщица, известность получила после съемки для интернет-магазина бренда Brandy Melville.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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