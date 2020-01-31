«Няни захватили помещение парикмахеров». Дубилет заявил, что в здании Кабмина закрыли парикмахерскую

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что в здании правительства функционировала парикмахерская, которую решили закрыть и превратить ее в кабинет для сотрудников офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest. Об этом он написал в своем Telegram.

«У нас в Кабмине произошло неслыханное – мы закрыли парикмахерскую. Я когда ее обнаружил, сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Оказалось, не розыгрыш, настоящая парикмахерская. Стрижка волос модельная – 95 грн. Модельная стрижка челки – 35 грн. Даже можно зафиксировать волосы лаком (15 грн – если волосы до 20 см, но 25 грн для волос дольше 40 см)», – написал министр.

Он подчеркнул, что в помещении будет 12 рабочих мест.

«Туда въедут работники UkraineInvest, те самые инвестиционные няни. Кстати, в заголовках можно так и написать: «Няни захватили помещение парикмахеров». А в целом мы сейчас делаем большой анализ, насколько наши государственные органы эффективно используют площадь. У государства есть очень много недвижимости. Я хочу вместе с Фондом государственного имущества сначала проанализировать министерства, а затем – другие государственные органы. Ту площадь, которая в результате освободится, надо передать на приватизацию или хотя бы в аренду через Prozorro», – добавил Дубилет.

Идею о персональном опекуне со стороны государства для крупных инвесторов, Investment Nanny, президент Украины Владимир Зеленский озвучил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Президент объяснил, что «если инвестор принесет в Украину $100 млн и более, то он получит личного менеджера, который знает пять языков и будет работать с клиентом круглосуточно». «Этот менеджер будет решать все проблемы инвестора в любое время. У них будут государственные гарантии. А тех, кто инвестирует в следующие два года в приватизацию в Украине $10 млн и более, мы освобождаем от налога на прибыль», – сказал глава государства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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