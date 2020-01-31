Новый посол США в России призывает освободить Пола Уилана

Новый посол США в России Джон Салливан призвал Москву освободить обвиняемого в шпионаже бывшего морского пехотинца Пола Уилана, заявив, что российские власти не сумели представить убедительных доказательств его вины.

Спустя несколько дней после вступления в должность Салливан обвинил российские власти в «недостойном обращении» с Уиланом, которого арестовали в московской гостинице 28 декабря 2018 года по подозрению в шпионаже.

49-летний Уилан, являющийся гражданином США, Великобритании, Канады и Ирландии, свою вину не признает. В ходе судебных слушаний в прошлом году он жаловался на плохое обращение.

Дело Уилана, которому в случае признания вины грозит до 20 лет тюремного заключения, вызвало обострение напряженности в отношениях между Россией и США, и без того осложненных разногласиями по различным вопросам, от конфликтов в Украине и Сирии до обвинений во вмешательстве в выборы.

В четверг Салливан посетил Уилана в следственном изоляторе в Лефортово. Это одно из первых появлений нового посла на публике с тех пор, как он вручил верительные грамоты российскому Министерству иностранных дел 21 января.

«Пришло время, чтобы этот кошмар закончился, и чтобы Пол вернулся домой – цитируется комментарий Салливана в соцсетях американского посольства. – Дело #PaulWhelan тянется необоснованно долго. Следователи так и не предъявили ни одной улики. Российские власти не демонстрируют никаких убедительных оснований для изоляции Пола и отказывают ему в надлежащей медицинской помощи. Это недостойное обращение».

Российский МИД отвергает обвинения Уилана в жестоком обращении и заявляет, что тот просто пытается привлечь внимание к своему делу.

Москва настаивает, что Уилан был пойман с поличным: у него нашли флеш-накопитель с секретной информацией. Сам Уилан настаивает, что ситуация была подстроена: он полагал, что на флешке, которую ему передал знакомый, были фотографии из отпуска.

Прошлые призывы к освобождению Уилана остались без внимания.

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