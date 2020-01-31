Компания Mercedes завершит производство пикапа X-Class в мае

Появились слухи о возможном прекращении производства немецкого пикапа Mercedes-Benz X-Class.

В свою очередь, еще с лета прошлого года обсуждались версии относительно данного решения руководства марки. Такие образом, уже к маю 2020 года на производственной площадке в Испании прекратят выпуск модели Mercedes-Benz X-Class. Причина такого решения состоит в том, что автомобиль наиболее актуален для Африки и Австралии, тогда как на европейском рынке пикап не набирает должного спроса.

В 2017 году всего продали около 17,8 тысяч автомобилей, тогда как в прошлом году этот показатель снизился до 15 тысяч машин. Таким образом, разработчики намерены перераспределить усилия в отношении более перспективных автомобилей.

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