Volvo хочет втрое увеличить продажи гибридных машин на европейском рынке

Volvo хочет втрое увеличить продажи гибридных машин на европейском рынке

31.01.2020, 13:14, Новости дня

Шведский автомобильный гигант Volvo намерен в 2020 году продавать каждый пятый экземпляр автомобиля с гибридной установкой.

Напомним, за минувший год на гибридные автомобили пришлись около 6,5 процентов от общего числа реализованных машин марки Volvo. Теперь же руководство бренда намерено втрое повысить текущий уровень, тогда как европейский рынок значится в качестве наиболее значимого в отношении данного типа техники. Уже до конца 2020 года намерены продавать около 150 тысяч гибридных автомобилей.

Кроме того, в скором времени состоится выход в продажу электрического кроссовера Volvo XC40 Recharge, однако в компании не возлагают больших надежд на указанную модель. Однако в планах марки уже к 2025 году повысить долю электрических машин до половины от числа всех продаж.



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