В Кремле ответили на обвинения Эрдогана по Сирии

В Кремле отвергают обвинения президента Турции Тайипа Эрдогана в невыполнении Москвой сочинских договоренностей по Сирии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В данном случае мы не согласны. РФ полностью выполняет все обязательства по сочинским договоренностям в отношении идлибской зоны», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
В то же время он подтвердил, что ситуация в Идлибе «оставляет желать лучшего».
«К сожалению, до сих пор этот район остается местом сосредоточения большого количества террористов, которые постоянно осуществляют наступательные, агрессивные действия в отношении вооруженных сил Сирийской Арабской Республики, а также российской базы в Хмеймиме. Это вызывает нашу глубочайшую озабоченность», – добавил Песков.
Ранее в пятницу Эрдоган вновь сообщил о готовности Анкары предотвратить нападения в зоне деэскалации в сирийском Идлибе, по версии которой в результате атак армии Сирии гибнут мирные жители.
«Если в Идлибе не нормализуется, то мы перейдем к действиям. Мы искренне хотим добиться стабильности в Сирии. Политический процесс должен быть реализован быстро и справедливо. Мы не будем стесняться делать для этого все, что потребуется, в том числе применять военную силу», – сказал Эрдоган, передает ТАСС.
29 января Эрдоган заявил, что РФ якобы перестала выполнять свои согласованные в Астане и Сочи обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе. В российском МИД отвергли эти обвинения.
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